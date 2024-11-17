تأجيل محاكمة 21 متهما في خلية البحيرة لسماع الشهود

قررت الدائرة الأولى جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني تأجيل محاكمة 21 متهما في القضية رقم 374 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ "خلية البحيرة"، لجلسة 19 يناير المقبل لسماع شهود الإثبات.

كانت قد أحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابه،21 متهمًا من العناصر الإرهابية إلى محكمة الجنايات بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الارهابي والمعروفة إعلاميا بخلية البحيرة.

واتهمتهم النيابة العامة بتهم تولي قيادة في جماعة إرهابية والانضمام إليها وارتكاب جرائم تمويل الإرهاب.

كما اتهمت من النيابة العامة بالتزوير في محررات رسمية وإحراز سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية وفرد روسي واستعمالهم في النشاطات إجرامية إرهابية تخل بالنظام الأمن العام والسلام الاجتماعي.