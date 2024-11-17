مستشفيات جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية عن الوقاية من الأورام السرطانية لدى النساء

نظمت مستشفيات جامعة أسيوط بالتعاون مع كلية الخدمة الاجتماعية اليوم الاحد ندوة توعوية تثقيفية عن الوقاية من الأورام السرطانية لدى النساء تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيسي والمنسق العام للمبادرات الرئاسية، والدكتورة إيمان عبد العال عميد كلية الخدمة الاجتماعية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

ويحاضر في الندوة الدكتور علاء إسماعيل أستاذ أمراض النساء والتوليد ورئيس وحدة الأورام النسائية، والدكتور هشام أبو طالب نائب مدير مستشفى صحة المرأة ومنسق مبادرة عنق الرحم، وبتنظيم من الدكتورة غادة عبد العال مقرر الندوة وناهد البدري المنسق الإداري للمبادرات الرئاسية