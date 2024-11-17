تأجيل استئناف عصام صاصا وشقيقه لجلسة 17 ديسمبر

حوادث
عصام صاصا وشقيقه
عصام صاصا وشقيقه

أجلت جنايات الجيزة استئناف مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه على حكم حبسهما سنة مع الشغل في قضية التزوير لجلسة 17 ديسمبر المقبل للقرار.

وخلال الجلسة، أوضح عصام صاصا أنه كان موجودًا في الإمارات، حيث طلب من فتاة تتولى إدارة أعماله هناك توكيل محامٍ للدفاع عنه،  وأشار إلى أنها رشّحت له محاميًا واقترحت عمل التوكيل عبر منصة مصر الرقمية،  لاحقًا، أرسل شقيقه لاستلام التوكيل، حيث قام الأخير بالتوقيع نيابةً عنه لاستلامه.

جدير بالذكر  أن محكمة جنايات الجيزة كانت قد أصدرت حكمًا بمعاقبة عصام صاصا وشقيقه بالحبس لمدة سنة مع الشغل، فيما حكمت على باقي المتهمين بالسجن 10 سنوات في قضية تزوير محرر رسمي.

عصام صاصا وشقيقه تاجيل الاستئناف جنايات الجيزة

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