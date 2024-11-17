خبير تربوي يعلن مفاتيح النجاح والتفوق للطلاب

أخبار مصر
بوابة الفجر

أعلن الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، مفاتيح تحقيق النجاح والتفوق حتى لو كان الطالب غير مرتفع الذكاء.

وقال الخبير التربوي، إن الدراسات النفسية الحديثة أثبتت أن التفوق الدراسي للطالب يمكن أن ينتج عن عوامل أخرى غير عقلية، ولا ترتبط بمستوى ذكائه، تتضمن هذه العوامل وهي الآتي: 
1. توفير أكبر وقت للاستذكار والبعد عن المشتتات الإلكترونية مثل الموبايل والإنترنت، أو حتى النوم المفرط 
2. مراجعة الطالب للدرس أكثر من مرة حتى يتقنه
3. استخدام وسائل تعلم تتناسب مع أسلوبه المفضل في التعلم، مثل رؤية المعلومات مكتوبة لو أسلوب تعلمه بصرى، أو سماعه للمعلومات من معلمه أو أحد أقاربه لو أسلوبه سمعى
4.النظر إلى ذكائه، وقدرته العقلية  باعتبارها قابلة النمو، وعدم سجن نفسه في معتقدات أن نسبة ذكائه محدودة لا يمكن تنميتها وهذا بالطبع خطأ
5.اعتبار مخه مثل العضلة يمكن تنميتها بالتدريب، وإلا يهمل هذا التدريب، من أمثلة هذا الاهمال الاستسلام لمشاهدة وسائل التواصل الاجتماعي وإضاعته الوقت فيها، بل لا بد له من التعامل مع الألعاب الذكية سواء إلكترونية أو حقيقية.
6. عدم تركه أى درس بزعم أنه لن يفهمه بل لا بد من أن يقرأه حتى يعرف بالضبط ما هى الجوانب السهلة والجوانب الصعبة عليه في الدرس ويستعين بآخرين حتى لو كانوا زملاء له في فهم المصاعب     
7. وضع أهداف للاستذكار اليومى والتمسك بتحقيقها.
8.عدم الاستسلام للصعوبات في أى مادة ومحاولة التغلب عليها بشتى الطرق حتى يفهمها 
9. توليد دافعية إيجابية ذاتية من خلال مذاكرته الدروس السهلة أولا، تذكر ثناء المعلمين عليه 
10. التفكير في أغلب الأوقات في أنه يمتلك جوانب إيجابية، حتى لو هو ضعيف في المذاكرة مما يشجعه على الإقدام على المذاكرة
 

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