محمد أسامة: يوجه نصائح لنجاح دور الشباب في المشاركة المجتمعية

استعرض رائد الأعمال الشاب محمد أسامة البسيوني رؤيته حول كيفية نجاح الشباب في ريادة الأعمال وأهمية المشاركة المجتمعية، وأن العقبة الأساسية التي تواجه الشباب في تحقيق أحلامهم هي غياب التخطيط السليم أو عدم معرفة كيفية بدء الطريق نحو تحقيق أهدافهم.

وأشار البسيوني، خلال مشاركته في برنامج "نماذج مصرية" الذي يقدمه الإعلامي محمد سليمان على قناة الحدث اليوم، إلى أنه بدأ مسيرته في إدارة الأعمال في سن مبكرة، إلا أن النجاح يتطلب العمل الجاد والتصميم على مواجهة التحديات.

وأكد محمد أسامة البسيوني أهمية استغلال الفرص المتاحة لتطوير المهارات الشخصية والمهنية، مشددًا على أن الجيل الحالي يمتلك إمكانيات هائلة إذا استُغلت بشكل صحيح.

وأوضح رائد الأعمال محمد أسامة خلال اللقاء أن القطاع الخاص يجب أن يلعب دورا مهمًا في تنمية المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن على المؤسسات الخاصة المشاركة بفعالية في المبادرات الاجتماعية التي تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والثقافية وأكد أن دور الشباب في هذه المرحلة يتمثل في الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز قدراتهم والمساهمة في بناء مستقبل أفضل.

وأضاف محمد أسامة البسيوني، خلال حواره في البرنامج، أن تجربة إدارة شركة والده ساعدته بشكل كبير في اكتساب مهارات إدارية عالية وتطوير قدراته القيادية وأشار إلى أهمية تعزيز ثقافة التعاون بين الأجيال المختلفة لتحقيق النجاح المشترك وتجاوز العقبات التي قد تعترض طريق الشباب.

وختم محمد أسامة حديثه بتوجيه رسالة إلى الشباب، حثهم فيها على التمسك بأحلامهم والعمل بجد لتحقيقها، مشددًا على أن النجاح لا يأتي بسهولة، ولكنه يتطلب الإصرار والمثابرة كما دعاهم إلى المشاركة الإيجابية في المجتمع، معتبرًا أن الشباب هم الأمل والركيزة الأساسية للنهوض بالوطن.

