جامعة الفيوم: إعلان الكشوف المبدئية للمتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية

إعلنت جامعة الفيوم، عن الكشوف المبدئية للطلاب المتقدمين لخوض انتخابات الأتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024 /2025، وذلك اليوم الأحد ١٧ / ١١ / ٢٠٢٤م.

وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب.

وجه الدكتور ياسر مجدي حتاته، بضرورة الالتزام بمواعيد انتخابات الاتحادات الطلابية حسب الجدول المعلن، ومراعاة قواعد الدعاية الانتخابية، مؤكدًا أن الجامعة تتخذ كافة الإجراءات التي تضمن سير العملية الانتخابية بشفافية وحيادية تامة، وتوفير مناخ مناسب لجميع الطلاب للإدلاء بأصواتهم في تلك الانتخابات، داعيًا الطلاب بضرورة المشاركة الفعالة لأختيار من يمثلهم تمثيلًا حقيقيًا.

جدير بالذكر أن انتخابات الاتحادات الطلابية قد بدأت بفتح باب الترشح، وسحب وتقديم الاستمارات الخميس الموافق 14 نوفمبر الجاري.

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