محافظ المنيا يفتتح منفذًا لبيع السلع الغذائية في سمالوط بتخفيضات تتجاوز الـ30 %

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

شهد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم، افتتاح منفذ لبيع السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى أكثر من 30% بجوار الوحدة المحلية بمركز ومدينة سمالوط، في إطار الجهود المبذولة لتوفير السلع وضبط الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأعلن المحافظ عن توفير بيض المائدة بسعر 150 جنيهًا للطبق بالتعاون مع مديرية التموين، من خلال منافذ ثابتة في مناطق متعددة، وذلك اعتبارًا من اليوم حيث يتم طرح كميات كبيرة من أطباق البيض بجوار مقرات مجالس المدن بمختلف مراكز المحافظة.

وأكد اللواء كدواني أنه سيتم، بدءًا من بعد غد الثلاثاء، إطلاق 32 سيارة لبيع السلع الغذائية، ومنتجات وزارة الزراعة وفق بروتوكول تعاون لتوفير السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة فى المدن والقرى والمناطق الأكثر احتياجا مع مراعاة الكثافة السكانية المرتفعة وتشمل اللحوم الطازجة والمجمدة، الأرز، السكر، المسلى، والزيت، ضمن مبادرة لدعم الأمن الغذائي بالمحافظة.

وأضاف المحافظ أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، داعيًا مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والغرفة التجارية للتعاون في توفير أراضٍ لإقامة منافذ ثابتة لتوزيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة في جميع المراكز.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ عددا من المخابز البلدية للاطمئنان على جودة الخبز المنتج والالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية والصحية اللازمة لإنتاج خبز مطابق للمواصفات  .

رافق المحافظ خلال الافتتاح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط ومسئولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.

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