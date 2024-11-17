تعرف على قرارات المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح

عُقد المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح اليوم برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد وكلا من النائب صالح سلطان والنائب رزق علوانى عن الهيئة البرلمانية بمطروح ورؤساء المدن ورؤساء ووكلاء الوزارات مديرى القطاعات التنفيذية والخدمية بالمحافظة وشباب محاكاة مجلس الشيوخ بوزارة الشباب والرياضة بمطروح،وذلك بالقاعة الكبري بديوان عام المحافظة مع مناقشة عدد من الملفات خلال جلسة المجلس السادسة خلال عام ٢٠٢٤

حيث رحب محافظ مطروح بأعضاء المجلس الجدد

مشيرا إلى إجراءات تنفيذ توجيهات الاستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير ومنها التاكيد على توافر السلع بأسعار مخفضة ودراسة فتح أسواق اليوم الواحد،والالتزام بتعريفة الركوب وعدم الزيادة والإسراع في طلبات التصالح على مخالفات البناء،وكذلك سرعة الانتهاء من إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المدن والقرى،حيث تم الانتهاء من جميع المخططات الاستراتيجية لمدن المحافظة وجارى اعداد المخطط التفصيلي لعدد من المدن،حيث استعرض الاستاذ صالح حماد مدير إدارة المجالس أجندة وأعمال المجلس التنفيذي

ففي شأن قرارات التخصيص للمنفعة العامة وجه محافظ مطروح بالافادة بحصر جميع المنشآت والمواقع الحكومية القائمة غير المرخصة

كما وافق المجلس على تخصيص مساحة ٢٠ فدانا كمدفن صحى خارج الخبز العمرانى لمدينة الضبعة

،والموافقة على تخصيص ٢٥٠٠م٢ لإقامة مجمع خدمات متكاملة بقرية جارة أم الصغير مع التأكيد على دراسة الأثر البيئي،والموافقة على تخصيص مساحة ٢٩٩م٢ لإقامة نقطة إسعاف بقرية النصر بمرسي مطروح طريق السلوم

والموافقة على تخصيص مساحة 600 م٢ لإقامة وحدة إسعاف داخل الحيز العمرانى بالسلوم،وتخصيص 1500 م٢ قائمة عليها الوحدة الصحية بقرية المثانى بالنجيلة،والموافقة على تحديث احداثيات قرار تخصيص إنشاء مدرسة تعليم اساسي بتجمع عرابى بقرية ساحل العميد بمسطح 4200 م٢،والموافقة على تخصيص مسطح 328،5٦م٢ لإقامة مبنى مديرية أوقاف مطروح بالمتخللات بمنطقة الكيلو ٤ بمدينة مرسي مطروح،والموافقة على تخصيص مسطح ٢٠٠٠م مقام عليها الوحدة الصحية بالنجيلة القبلية،والموافقة كذلك على تخصيص مساحة ١٠ آلاف م٢ لإقامة المعهد الدينى الأزهرى بقرية شماس بمدينة برانى،

كما تم خلال المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح التصديق على المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية جنوب فوكة بمساحة 289،63 فدانا

كما تم مناقشة جهود الإسراع في منظومة التصالح من اول شهر يوليو حتى الآن مع تشكيل لجنة بكل مدينة وزيادة عدد اللجان بمدينة مرسي مطروح إلى 4 لجان مع تذليل كافة العقبات والتأكيد على تيسير الإجراءات

بعدد طلبات 8815 طلب جارى معاينة 7004 تم إنهاء 235 نموذج 7 مؤقت،و131 نموذج 8 نهائي

مع جهود المحافظة في إعفاء المواطنين أصحاب طلبات التصالح من دفع مبلغ 11 الف جنيه قيمة المطابقة للتراخيص

كما استعرض المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح موقف الإسراع في تقنين الأراضي وفق القانون 144 لسنة2017 وتحقيق مزيد من الإستقرار للمواطنين

حيث تم تسليم عدد 2701 عقد تقنين منها 279 عقد زراعى و2422 عقد مبانى

حيث وجه محافظ مطروح بسرعة إجراء المعاينات اللازمة لطلبات التقنين الجادة

كما تم استعراض الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ومنها جارى تنفيذ 21 مشروعًا لرصف عدد من الطرق وغيرها من مشروعات النقل والمواصلات وكذلك 16 مشروعا في مجال تحسين البيئة بما تضمن من مهمات نظافة والحملات الميكانيكية وسيارات النقل وغيرها،و14مشروعا في مجال إلادارة المحلية والدعم الفنى منها استكمال إنشاء عمارة عمر أفندى بمرسي مطروح و2 عمارة بالسلوم ودعم مراكز المدن وغيرها من مهمات

بالإضافة إلى مشروعات تدعيم الخدمات المجتمعية من مرور واطفاء ومنها استكمال مبنى مرور برانى ومجمع تراخيص الكيلو 7 وشراء عدد 2 كاسحة مرور وغيرها

وشدد محافظ مطروح على مراجعة نسبة صلاحية السيارات والمعدات بمجالس المدن وإعداد إدارة التفتيش المالى والإدارى لتقرير بالحالة الفنية في المرور الماضي والجديد

كما ناقش المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح موقف منظومة النظافة وفقا لقرار مجلس الوزراء 1114 لسنة 2024.