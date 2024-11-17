رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفدًا من مسئولي مدارس النيل المصرية الدولية

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ اليوم الأحد وفدًا من مسئولي مدراس النيل المصرية الدولية فرع أسيوط الجديدة؛ برئاسة؛ الدكتور عماد العجان مدير عام مدارس النيل المصرية الدولية، والمشرف على فرع أسيوط الجديدة؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين؛ بما يسهم في تقديم خدمة تعليمية؛ تواكب مستجدات العصر.

حضر اللقاء؛ الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن حويل عميد كلية التربية، والدكتور عماد سمير عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة ياسمين الكحكي عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة أماني شريف مستشار رئيس الجامعة لشئون التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات

ومثل وفد مدارس النيل المصرية الدولية؛ الدكتور عادل مسعود نائب مدير فرع أسيوط الجديدة، والدكتورة مروة مكرم منسق مرحلة رياض الأطفال، والأستاذة منى طه رئيس قسم اللغة الإنجليزية، والأستاذة مروة مصطفى رئيس قسم التربية الرياضية، والأستاذ أُسامة علي مسئول العلاقات العامة، وعدد من طلاب المدرسة.

وفي مستهل اللقاء، أشاد الدكتور أحمد المنشاوي؛ بالنموذج التعليمي المتميز الذي تقدمه مدارس النيل المصرية الدولية، والقائم على التفاعل، والتعلم العملي، وتنمية مهارات الطلاب، مؤكدًا على إن جامعة أسيوط على أتم الاستعداد؛ لتقديم كافة سبل التعاون، والدعم البنّاء لمدارس النيل الدولية بفرعها بأسيوط الجديدة؛ لتحقيق استمراريتها بأعلى جودة، موضحًا ؛ إن تفعيل الشراكة بين المدارس، والجامعات؛ يُثري المنظومة التعليمية، ويحقق الأهداف المنشودة لرؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.



وخلال اللقاء؛ أشار رئيس جامعة أسيوط؛ إلى جهود الدولة المصرية للنهوض بالمنظومة التعليمية، وتطوير جميع محاورها، وخاصًة العنصر البشري، من خلال دعم، وبناء قدرات، ومهارات المعلمين، باعتبارهم أساس المنظومة التعليمية، وذلك من أجل تشكيل، وبناء عقول النشء، وصقل مهاراتهم، على النحو الذي يؤهلهم لمرحلة التعليم الجامعي، ثم سوق العمل.

وتناول اللقاء؛ مناقشة آليات توظيف التكنولوجيا؛ في عملية التعليم، والتعلم، وسبل تطوير النظم التعليمية؛ بما يسهم فى خلق جيل قادر على مواكبة متطلبات العصر الرقمي، والثورة الصناعية، كما ناقش الجانبان: دور مرحلة التعليم ما قبل الجامعي ؛ في تشكيل شخصية الطلاب، وإعدادهم؛ ليكونوا نماذج ناجحة في المستقبل.

ومن جهته؛ أشاد الدكتور عماد العجان؛ بعراقة جامعة أسيوط، وريادتها العلمية، كواحدة من أهم قلاع العلم على مستوى الصعيد، وتمثل بيت خبرة، ومرجعية موثوق بها في الكثير من المجالات؛ معربًا عن سعادته بفتح أطر جديدة للتعاون بين جامعة أسيوط، وفرع مدارس النيل بأسيوط الجديدة، والإفادة من الخبرات العلمية التي تضمها الجامعة؛ من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين فى المجالات التربوية، والتعليمية المختلفة، مستعرضًا نبذة حول مدارس النيل المصرية الدولية، وفروعها، ومراحل تطورها، والنظام التعليمي الذي تقدمه، والشهادات التي تمنحها للطلاب.

وشهد اللقاء؛ حوارًا بين رئيس جامعة أسيوط، وطلاب مدارس النيل المصرية الدولية- فرع أسيوط الجديدة؛ حول تطلعاتهم للمستقبل، موجهًا نصيحة؛ بأن يرسموا طموحاتهم، وأهدافهم بدقة، متمنيًا لهم دوام التوفيق، والتقدم