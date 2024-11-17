فوز غرب سهيل كأفضل القرى الريفية السياحية لعام 2024

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غرب سهيل افضل قرية
غرب سهيل افضل قرية

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للسياحة عن فوز قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان ضمن أفضل القرى الريفية السياحية لعام 2024، وذلك أثناء مشاركة وزارة السياحة والآثار فى إجتماعات الدورة 122 للمجلس التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة ( UN Tourism )، والتى تعقد حاليًا بمدينة كارتاجينا دى إندياس بدولة كولومبيا 

 

ومن جانبه قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان التهنئة لأهالى قرية غرب سهيل النوبية بإعتبارها من أجمل المواقع المتميزة على صفحة نهر النيل الخالد لما تمتلكه من الطبيعة الخلابة، وبشاشة الوجوه السمراء لأهالها، الذين يتميزون بحسن وحفاوة الإستقبال لضيوفهم وزائريهم من مختلف الأفواج السياحية والمصريين، وهو الذى جعلها تمثل أيقونة للتراث الثقافى المصرى 

 

 ولا سيما أنها لاتزال تحتفظ بالطراز النوبى القديم من منازل وعادات أهل النوبة الأصيلة 

 

 مؤكدًا بأن قرية غرب سهيل تشهد طفرة كبيرة من المشروعات المتنوعة فى ظل إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بها، وإدراجها ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، ليتم تنفيذ مشروعات بقطاعات العمل المختلفة من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق وغيرها مما يجعلها بانوراما جمالية متكاملة الأركان،وتحقق مزيد من الجذب للحركة السياحية، وتحويلها لأكبر مركز ومقصد للسياحة الريفية والبيئية والعلاجية والإستشفائية.

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