محافظ أسوان: الهيئة العامة للتخطيط العمرانى من مقترحات الأحوزة العمرانية لجميع التجمعات

محافظات
محافظ أسوان
محافظ أسوان

 أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عن أن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بقيادة الدكتورة المهندسة مها فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة قامت بالإنتهاء من إعداد مقترحات الأحوزة العمرانية لجميع التجمعات السكنية طبقًا للوحات الحصر والإستدلال لمواقع المدن والقرى والعزب والنجوع، والمرفوعة على صور الأقمار الصناعية الحديثة لجميع مراكز المحافظة 

 

 موضحًا بأنه جارى السير فى إجراءات الإعتماد لها من اللجنة الدائمة المختصة بإعتماد الأحوزة العمرانية والتى تم تشكيلها بالقرار الوزاري رقم 138 لسنة 2023، لتكون بذلك نسبة إعتماد الأحوزة العمرانية على مستوى محافظة أسوان 100 % من إجمالي التجمعات المستدل عليها 

 

 وقدم محافظ أسوان للهيئة العامة للتخطيط العمرانى على التعاون المثمر والبناء، وهو ما أثمر عن إعتماد الأحوزة العمرانية، والذى جاء إستكمالًا لتحديث المخططات الإستراتيجية لجميع مدن وقرى المحافظة، مؤكدًا على أن ذلك سيساهم بدوره فى تحقيق التنمية العمرانية المنشودة بزهرة الجنوب 

 

 تواكبًا مع ما تشهده الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من ملحمة كبيرة من الخير والنماء، وفى ظل جهود مكثفة من الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

الاحوزه العمرانيه التجمعات السكنية الجمهورية الجديدة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار الوزاري المخططات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

موعد مباراة صربيا ضد الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

لهذا السبب....نيكول عسفان تتصدر تريند جوجل

موعد مباراة إسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

عاجل- أمازون مصر وتقليص عدد الموظفين: تحديات السوق والتحولات الإستراتيجية

موعد مباراة كرواتيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

عيد ميلاد أحمد حلمي: رحلة فنية ملهمة وعلاقة مميزة

موعد مباراة غانا ضد النيجر في تصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة على بيع قطعة أرض زراعية بمركز سوهاج