محافظ أسوان: الهيئة العامة للتخطيط العمرانى من مقترحات الأحوزة العمرانية لجميع التجمعات

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عن أن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بقيادة الدكتورة المهندسة مها فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة قامت بالإنتهاء من إعداد مقترحات الأحوزة العمرانية لجميع التجمعات السكنية طبقًا للوحات الحصر والإستدلال لمواقع المدن والقرى والعزب والنجوع، والمرفوعة على صور الأقمار الصناعية الحديثة لجميع مراكز المحافظة

موضحًا بأنه جارى السير فى إجراءات الإعتماد لها من اللجنة الدائمة المختصة بإعتماد الأحوزة العمرانية والتى تم تشكيلها بالقرار الوزاري رقم 138 لسنة 2023، لتكون بذلك نسبة إعتماد الأحوزة العمرانية على مستوى محافظة أسوان 100 % من إجمالي التجمعات المستدل عليها

وقدم محافظ أسوان للهيئة العامة للتخطيط العمرانى على التعاون المثمر والبناء، وهو ما أثمر عن إعتماد الأحوزة العمرانية، والذى جاء إستكمالًا لتحديث المخططات الإستراتيجية لجميع مدن وقرى المحافظة، مؤكدًا على أن ذلك سيساهم بدوره فى تحقيق التنمية العمرانية المنشودة بزهرة الجنوب

تواكبًا مع ما تشهده الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من ملحمة كبيرة من الخير والنماء، وفى ظل جهود مكثفة من الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.