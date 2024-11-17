وكيل تعليم الدقهلية يتابع إجراءات قيد الطالب المتسرب

تابع اليوم الدكتور أشرف العربي مدير المديرية إجراءات قيد الطالب أحمد السيد عبد السلام محمد الشهاوي والذي وجه محافظ الدقهلية بإعادة قيده بمدرسة حيث أنه كان قد تسرب من التعليم بعد الصف الثالث الابتدائي.

تم قيد الطالب بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة ميت الأكراد للتعليم المجتمعي بالشيخ حسانين وهي تتبع إدارة غرب المنصورة التعليمية كما تأكد مدير المديرية أن الطالب قد استلم الكتب لدراسية وانتظم في الحضور يوميا للمدرسة

و وجه بتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الطالب كما وجه أيضا بمتابعة مستواه الدراسي والإفادة دوريا