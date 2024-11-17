توزيع 40379 جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بالإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأحد، عن بدء توزيع أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت) لطلاب الصف الأول الثانوي العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بضرورة تسريع عملية التسليم وفق اللوائح المنظمة للقرار الوزاري.

أكد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن المحافظة تسلمت حصتها البالغة 40379 جهاز تابلت، وقد جرى توزيعها على مخازن الإدارات التعليمية التسع، تمهيدًا لتسليمها للمدارس الثانوية. وأوضح أن الأجهزة ستُسلَّم للطلاب وفق القرار الوزاري رقم 344 لسنة 2018، والذي يضع ضوابط واضحة لضمان نجاح منظومة تطوير التعليم.

وأشار أبوزيد إلى أن تسليم التابلت يتم بعد استيفاء الإجراءات القانونية، ومنها إجراء بوليصة تأمين للجهاز من خلال هيئة البريد لضمان صيانته في حالة التلف أو الأعطال، مع تحديد المستندات المطلوبة، وهي:

• أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

• أصل شهادة ميلاد الطالب مرفقة بصورة معتمدة من المدرسة.

وأكد أن التابلت يُعتبر عهدة شخصية للطالب طوال فترة الدراسة بالمرحلة الثانوية، ليصبح ملكًا له بعد إتمامها، فيما يظل الجهاز عهدة للمعلمين والإداريين طوال فترة عملهم في المرحلة الثانوية.

وشدد على الالتزام بالضوابط، لضمان الاستفادة القصوى من الأجهزة كجزء أساسي من منظومة التعليم الجديدة التي تهدف إلى تطوير العملية التعليمية، وتعزيز دور التكنولوجيا في التعليم.