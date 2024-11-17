وزير الاتصالات يزور مقر شركة هواوي في كايرو اي سي تي

الاقتصاد
بوابة الفجر

قام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، بزيارة جناح شركة هواوي المقام في معرضCairo ICT 2024، حيث تشارك الشركة هذا العام تحت شعار "تسريع الذكاء الصناعي" بصفتها الشريك التكنولوجي للمعرض.  

وخلال الزيارة، استعرض السيد/ جيم ليو، الرئيس التنفيذي بشركة هواوي مصر مجموعة شاملة من منتجاتها والحلول الرائدة في مجال اتصالات البيانات والشبكات الضوئية وتخزين البيانات والحوسبة السحابية القائمة على الذكاء الاصطناعي والتي تم تصميمها لتلبية احتياجات العملاء في مراحل مختلفة من التحول الرقمي. بالإضافة إلى Huawei eKIT الذي يهدف لتمكين شركاء التوزيع والشركات الصغيرة والمتوسطة بالمنتجات والحلول التي تقود مرحلة التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات.

تم تصميم هذه الحلول خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة في مختلف مراحل التحول الرقمي، بما يعزز من قدرة المؤسسات على تبني التكنولوجيا المتطورة وتحقيق أهدافها الرقمية.

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