إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار بيض المائدة بالقليوبية

محافظات
خفض أسعار بيض المائدة
خفض أسعار بيض المائدة

أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إطلاق مبادرة لتخفيض سعر البيض من خلال منافذ بيع بيض المائدة التي تقع ضمن مشروعات الدواجن المركزية بالمحافظة، ليتراوح سعره 145 جنيها للكرتونة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للعمل على حل مشاكل قطاع بيض المائدة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، وذلك بالتنسيق مع اتحاد منتجى الدواجن (شعبة بيض المائدة).

وأكد محافظ القليوبية أنه جرى توفير كراتين بيض بعدد من منافذ المحافظة، مشيرا إلى أن هذه المنافذ تأتي كجزء من خطة المحافظة لتحقيق التوازن في سوق السلع الأساسية، مؤكدا ان المبادرة مستمرة وسيتم زيادة الكميات وفقا لاحتياجات ابناء القليوبية مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية وجهود الحكومة في توفير السلع بأسعار مخفضة، بما يعكس التزام الدولة برفع العبء عن كاهل المواطن البسيط وتقديم خدمات متوازنة لكل فئات المجتمع.

يُشار إلى أن محافظ القليوبية قد وجه بتوفير 8 منافذ بمراكز ومدن بنها وكفر شكر وطوخ والخصوص والخانكة والقناطر الخيرية وحي غرب شبرا الخيمة، لتلبية احتياجات المواطنين بما يضمن الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

ويأتي تفعيل تلك المبادرة بناء على التنسيق مع أحمد نبيل رئيس اتحاد منتجى البيض لبحث سبل التعاون المشترك بين الإتحاد العام لمنتجي الدواجن متمثلا في (شعبة بيض المائدة)، حيث جرى الاتفاق على توريد كميات من البيض المطلوبة من قبل المحافظة وطرحها للمواطنين من خلال المنافذ التابعة للمحافظة.

مبادرة لتخفيض أسعار بيض المائدة

شراء بيض المائدة
شراء بيض المائدة
اقبال على شراء بيض المائدة
اقبال على شراء بيض المائدة
مبادرة لتخفيض أسعار بيض المائدة
مبادرة لتخفيض أسعار بيض المائدة
تخفيض اسعار بيض المائدة
تخفيض اسعار بيض المائدة
بيض المائدة
بيض المائدة
اتحاد منتجي الدواجن المهندس أيمن عطية شعبة بيض المائدة محافـظ القليوبيــة منتجى البيض

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