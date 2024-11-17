محافظ المنيا ورئيس الجامعة يفتتحان معرض “دكان الفرحة” لدعم طلاب الجامعة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر

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جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اليوم الأحد معرض “دكان الفرحة” بالشراكة مع صندوق تحيا مصر، والذي يُعد أكبر حملة كساء لرعاية طلاب الجامعات، يقام المعرض بالصالة المغطاة بجامعة المنيا، ويستمر حتى يوم الأربعاء المقبل  وسط حضور واسع من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، في إطار جهود تعزيز التكافل المجتمعي ودعم الطلاب.

وأكد اللواء كدواني خلال تفقده المعرض على أهمية توفير كافة سبل المساندة والدعم للطلاب باعتبارهم النواة الأساسية لبناء المجتمع، داعيًا مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في مبادرات مماثلة لتعزيز استقرار الطلاب ماديا ومعنويا وتعميق مفاهيم التكافل والتعاون والانتماء  خلال فترة دراستهم.

من جانبه، أعرب رئيس جامعة المنيا عن فخره بتنظيم المعرض الذي يعكس روح التعاون والمشاركة البناءة بين الجامعة والجهات الداعمة، مشيرًا إلى أن “دكان الفرحة” ليس مجرد معرض للملابس، بل هو رسالة تضامن واحتواء للطلاب الذين قد يواجهون تحديات مالية ومساعدتهم فى تخطيها والتغلب عليها حتى لا تؤثر على مسيرتهم التعليمية.

يضم المعرض أكثر من 20 ألف قطعة ملابس جديدة بأسعار رمزية، إلى جانب 10 آلاف قطعة حذاء لدعم 5 آلاف طالب وطالبة، حيث شهد المعرض فى يومه الأول إقبالًا كبيرًا من الطلاب الذين عبّروا عن شكرهم وامتنانهم لهذه المبادرة. فى خطوة داعمة للتعليم وتحسين الظروف المعيشية للطلاب، مما يسهم في تهيئة بيئة تعليمية ملائمة لهم.

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