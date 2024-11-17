صحة الإسماعيلية تُنظم برنامج تدريبي "للتعريف بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة"

شهدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية فعاليات البرنامج التدريبى للتعريف بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة والتى تهدف إلى التعريف بدور ومهام إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة فى القطاع الصحي.

يأتى ذلك فى إطار رفع الكفاءة الإدارية وتنمية قدرات العاملين بمديرية الصحة والجهات التابعة لها،وإستهدفت الدورة عدد 22 من الأطباء والصيادلة والإداريين لمدة ثلاثة أيام.

حاضرت فيها الدكتورة الشيماء صلاح مدير إدارة المراجعة الداخلية عن مفهوم المراجعه الداخليه واستعرضت القوانين واللوائح المنظمة للإمداد وإدارة المخزون والدورة المستندية للمخازن الحكومية واللائحة الداخلية الخاصة بالقطاع الصحي.

كما تناولت مبادئ ودور إدارة الحوكمة فى متابعة وتقييم وتحسين الأداء فى المنشآت الصحية والتحديات التي تم ملاحظتها في حملات المرور الدورية.وفى ختام الدورة التدريبية تم تسليم شهادات معتمدة بإجتيازها.