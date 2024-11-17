وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية المنايف

حرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة على تفقد القافلة الطبية المجانية بقرية المنايف التابعة لمركز ومدينة أبو صوير، فى يومها الأول، والتى نظمتها مديرية الصحة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف القوافل العلاجية للمواطنين،والتى تُعنى بالاِهتمام بصحة المواطن والوصول للقرى الأكثر اِحتياجًا وتتضمن القافلة الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة.

حيث تفقدت الدكتورة ريم مصطفي وكيل وزارة الصحة توقيع الكشف الطبي علي المرضى في التخصصات الطبية المختلفة والتي تشمل 6 عيادات تخصصيه "الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم الأسرة، والكشف أمراض السكر والضغط وندوات التثقيف، وإجراء الأشعة والإحالة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجانًا،وبلغ عدد من تم توقيع الكشف الطبي عليهم 544 مريض خلال اليوم الأول للقافلة.

وخلال الجولة إلتقت مع فريق الطاقم الطبي للقافله والعديد من المترددين واطمأنت على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال القافله.

وأشارت الدكتورة بثينه بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة على مدار اليوم الأول كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت عدد 154 مواطن بعيادة الباطنة،وعدد 191 حالة بعيادة الأطفال، 60 مواطن بالجراحه العامة، 49 مواطن بعيادة الأسنان،واستقبلت عيادة تنظيم الأسرة 23 سيدة،وعدد 32 سيدة بعيادة النساء،أما عيادة الكشف الأمراض المزمنة الضغط والسكر إستقبلت 34 حالة، وتم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلا عن ندوات التوعيه والتثقيف الصحي للمترددين.