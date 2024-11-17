تفاصيل لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الإشرافية بتعليم مطروح

ترأست نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، عصر اليوم أعمال اللجنة المشكلة لعقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية وموجه عام مواد دراسية وأنشطة وموجه أول كذلك في يومها الأول بقاعة الاجتماعات الصغري في ديوان عام المديرية بمدينة مرسي مطروح.

وأضافت وكيلة الوزارة أن اللجنة ضمت سبعة أعضاء برئاستها وعضوية كل من الدكتور أيمن مصطفى عميد كلية التربية بجامعة مطروح وأحمد هاشم رئيس مجلس أمناء المحافظة ومحمد العبد مدير عام الشئون التنفيذية وإيهاب أنور مدير عام التعليم العام و صلاح البابلي وكيل مديرية التنظيم والإدارة كما ضمت اللجنة في عضويتها الأستاذ مفتاح الجراري نقيب معلمي مطروح والأستاذة منال أحمد جبر مدير إدارة الشؤون القانونية.

ومن جهتها أكدت وكيلة الوزارة أن معايير التقييم تتم وفق نموذج واستمارة لكل مرشح طبقا للقانون رقم ١٥٥ لسنة٢٠٠٧ وتعديلاته بالإضافة إلى بنود اللائحة التنفيذية رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠١٢، مشيرة أن هذه المسابقة تستهدف ضخ دماء جديدة من الشباب ذوي المؤهلات التربوية العالية من حملة الماجستير والدكتوراة في المنظومة التعليمية بمطروح.

وأوضحت أن اللجنة تمارس عملها وفق معايير المصداقية والحيادية والشفافية والأمانة المهنية مع تطبيق كافة عناصر التقييم لكافة الوظائف الإشرافية وفق اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة لذلك لضمان الاختيار الصائب بما يصب في مصلحة العملية التعليمية بمطروح مضيفة أن اللجنة تم تشكيلها وفق اللوائح القانونية المنظمة لذلك وتمت إضافة عناصر فنية وقانونية ومالية وإدارية وجميع العناصر المنضمة تعد كفاءات وخبرات عالية مؤكدة أن الهدف الأساسي لتعليم مطروح خلال تلك المسابقة هو المساواة وتحقيق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه واكتشاف قيادات إدارية وفنية جديدة تثري الحقل التعليمي متمنيًا لجميع للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية النجاح والتوفيق.