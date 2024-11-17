السجن لـ سائق وتاجر قطع غيار سيارات للاتجار في الهيروين والميثافيتامين ببورسعيد

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السجن لـ سائق وتاجر
السجن لـ سائق وتاجر قطع غيار سيارات للاتجار بالهيروين

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، السجن لـ سائق وتاجر قطع غيار سيارات للاتجار في الهيروين والميثافيتامين ببورسعيد.


وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 24 من شهر يوليو عام 2024 بدائرة قسم الزهور، والمتهم فيها كل من: ع ا م ش ح ويعمل سائق تاكسي ومقيم بالحي الاماراتي، وا ا ا ا ويعمل تاجر قطع غيار سيارات، ومقيم بالتكاليف منخفض، وذلك لان الأول أحرز جوهرا مخدرا للميثافيتامين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، واحرز الثاني جوهرا مخدرا للهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.


وشهد عاصم عادل عبد المؤمن الببلاوي نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الزهور، بإنه بضبط المتهمان باذن من النيابة العامة، وبتفتيش الأول عثر على 23 قطعة بلاستيكية لجوهر الميثافيتامين المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وبتفتيش الثاني عثر على 25 لفافة لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا باحرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلتهما، والهاتف المحمول لتسهيل تجارتهما.


وثبت معمليا أن المادة البلورية بداخل القطع المضبوطة لجوهر الميثافيتامين المخدر والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وزن 3 جرامات، والمادة داخل اللفافات لجوهر الهيروين المخدر والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وتزن 8 جرامات.


حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمان بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منها، وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط، والزمتهما المصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 5438 لسنة 2024 جنح الزهور، والمقيدة برقم 1070 لسنة 2024 كلي بورسعيد.

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