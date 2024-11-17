مرتديه الأسود.. شاهد أول ظهور لـ مفيدة شيحة بعد التعافي من ألم وفاة والدتها

بملابس سوداء| أول تعليق من مفيدة شيحة بعد وفاة والدتها

الفجر الفني
مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

افتتحت الإعلامية مفيدة شيحة، حلقة اليوم الأحد، من برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، بالشكر لكل من تقدم لها بالعزاء في وفاة والدتها.

مفيدة شيحة تظهر بملابس سوداء

وظهرت الإعلامية مفيدة شيحة بملابس سوداء حدادا على وفاة ولدتها، قائلة:"تحياتي لحضرتكم وأشكر كل من تقدم لنا بواجب العزاء وإنا لله إنا الله راجعون".

مفيدة شيحة تكتم حزنها 

ولم تتحدث الإعلامية مفيدة شيحة، كثيرا عن حالة الحزن والوفاة التي ألمتها، وأكتفت بالشكر لكل من تقدم بالعزاء للها، مطالبة الدعاء لوالدتها بالرحمة والمغفرة.

 

وفاة والدة الإعلامية مفيدة شيحة

وتوفت والدة الإعلامية مفيدة شيحة مساء أمس السبت 9 نوفمبر، كتب المسئول عن الصفحة الرسمية لمفيدة شيحة عبر موقع Facebook: "انا لله وانا اليه راجعون.. والدة الإعلامية مفيدة شيحة في ذمة الله نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

آخر ظهور لوالدة الإعلامية مفيدة شيحة 

وكان آخر ظهور لوالدة الإعلامية مفيدة شيحة في حفل زفاف حفيدتها الذي أقيم في شهر يونيو الماضي، بحضور عدد كبير من الإعلاميين، وبدت على ملامحها السعادة الكبيرة بزفاف حفيدتها التي كان لها دور كبير في تنشأتها وتربيتها مع والدتها، وذلك قبل أشهر قليلة من رحيلها.

وتقدم مفيدة شيحة برنامج "الستات" عبر قناة "النهار بمشاركة الإعلامية سهير جودة، ويناقش البرنامج قضايا المرأة والمجتمع كما يستضيف عدد من النجوم، قدمت مفيدة لسنوات طويلة برنامج "الستات ما يعرفوش كدبوا" كما اشتهرت من خلال تقديم برنامج "سكوت هنصور" عبر التليفزيون المصري.

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