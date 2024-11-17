محمد صلاح يصل إلى معرض الشارقة الدولي للكتاب بالإمارات

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

وصل النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، إلى قاعة الاحتفالات الخاصة بمعرض الشارقة الدولي للكتاب المقامة في دولة الإمارات.

موعد إقامة معرض الشارقة الدولي للكتاب

ومن المقرر أن تقام فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته ال 43، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، في قاعة الاحتفالات بمركز إكسبو الشارقة

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وسيعقد النجم المصري محمد صلاح ندوة خلال فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، يتحدث خلالها عن رحلته منذ الصغر حتى وصل إلى هذه المكانة مع ليفربول، ووصل صداه إلى جميع أنحاء العالم.

كما سيتحدث كذلك الفرعون المصري عن علاقته بالكتب وتأثيرها عليه في الوقت الحالي، والتي ساهمت في بناء شخصيته، وكذلك التحديات التي واجهته حتى بات من أفضل لاعبي العالم.

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