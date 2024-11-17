موعد رحيل نيمار دا سيلفا عن الهلال

الفجر الرياضي
نيمار
نيمار

تحدثت الصحافة السعودية عن موعد رحيل نيمار دا سيلفا نجم منتخب البرازيل وبرشلونة وباريس سان جيرمان عن فريق الهلال بعد الإصابات التي ضربته.

انتقل نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الهلال في سوق الانتقالات الصيفية قبل الماضية، لكنه لم يلعب الا دقائق معدودة بسبب الإصابات.

أصيب نيمار دا سيلفا بعد انضمامه إلى الهلال بأسابيع قليلة بقطع في الرباط الصليبي، ليغيب موسم كامل، ثم عاد إلى المشاركة أمام الاستقلال الإيراني في مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة.

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رحيل نيمار دا سيلفا عن الهلال

أوضحت الصحافة السعودية أن هناك جلسة تجمع بين وكلاء نيمار دا سيلفا ومجلس إدارة الهلال، لتحديد موعد رحيله، وهل سيفسخ عقده في يناير ام عدم تفعيل الموسم الثالث في العقد.

ارتبط اسم نيمار دا سيلفا بالعودة إلى فريق طفولته سانتوس البرازيلي مع تصريحات نارية من رئيس مجلس إدارة النادي، وايضا الذهاب إلى إنتر ميامي الأمريكي لمزاملة ميسي وسواريز.
 

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