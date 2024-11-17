مفيدة شيحة: فستان إلهام شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي يعبر عن شخصيتها الحقيقية

أثنت الإعلامية مفيدة شيحة، على فستان الفنانة إلهام شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي، قائلة:"الهام شاهين من الفنانات المميزات بشدة".

مفيدة شيحة تثني بإطلالة إلهام شاهين بمهرجان القاهرة

ووجهت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، حديثها للفنانة إلهام شاهين، قائل:"لبستي فستان خرافي، ومحدش كان متوقع هذا الفستان الفرعوني والمتناسق"، متابعة أن الفنانة أعطت للفستان جمال وثقة، وهذا الفستان يعبر عن الشخصية الحقيقية للفنانة.

مفيدة شيحة تؤيد إلهام شاهين في اختيار الفستان الفرعوني

وتابعت مفيدة شيحة، أن ظهور الفنانة إلهام شاهين بهذا الفستان ثقافة رشاقة وجمال ووعي، وعملت بوم بهذا الفستان الرائع الذي يعبر عن الحضارة الفرعونية المصرية".

آخر ظهور لوالدة الإعلامية مفيدة شيحة

وكان آخر ظهور لوالدة الإعلامية مفيدة شيحة في حفل زفاف حفيدتها الذي أقيم في شهر يونيو الماضي، بحضور عدد كبير من الإعلاميين، وبدت على ملامحها السعادة الكبيرة بزفاف حفيدتها التي كان لها دور كبير في تنشأتها وتربيتها مع والدتها، وذلك قبل أشهر قليلة من رحيلها.

نبذة عن مفيدة شيحة

وتقدم مفيدة شيحة برنامج "الستات" عبر قناة "النهار بمشاركة الإعلامية سهير جودة، ويناقش البرنامج قضايا المرأة والمجتمع كما يستضيف عدد من النجوم، قدمت مفيدة لسنوات طويلة برنامج "الستات ما يعرفوش كدبوا" كما اشتهرت من خلال تقديم برنامج "سكوت هنصور" عبر التليفزيون المصري.

وفاة والدة الإعلامية مفيدة شيحة

وتوفت والدة الإعلامية مفيدة شيحة مساء أمس السبت 9 نوفمبر، كتب المسئول عن الصفحة الرسمية لمفيدة شيحة عبر موقع Facebook: "انا لله وانا اليه راجعون.. والدة الإعلامية مفيدة شيحة في ذمة الله نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".