جامعة حلوان تفوز بالمركز الأول في أولمبياد الفتاة الجامعية بالإسكندرية

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بوابة الفجر

فازت جامعة حلوان بالمركز الأول في أولمبياد الفتاة الجامعية بالإسكندرية بعد حصولها على المركز الأول طائرة ومركز أول خماسي قدم والثانى 100 متر عدو والثاني دفع الجلة والتانى 50 متر سباحة والثالث الوثب الطويل والثانى تنس الطاولة.

وتمت مشاركة الجامعة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

حيث حققت جامعة حلوان إنجازًا متميزًا بهذا الفوز في البطولة التى أُقيمت بمشاركة واسعة من الجامعات المصرية، حيث يعكس هذا الفوز التزام الجامعة بتوفير بيئة داعمة تشجع الطالبات على التميز الرياضي بجانب التفوق الأكاديمي، ويأتي هذا النجاح نتيجة لجهود متواصلة من قِبل إدارة الجامعة والفرق التدريبية، حيث تولي الجامعة اهتمامًا واسعًا بالأنشطة الرياضية التي تساهم  في تطوير مهارات الشباب، وتنمية قدراتهم البدنية والعقلية، وتعزيز روح الفريق، وروح التنافس الشريف وتعزيز المشاركة الرياضية.


وتمت مشاركة طالبات الجامعة تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين الجامعة،  الأستاذ هشام رفعت أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي، والأستاذ محمد عوض رئيس قسم اللقاءات الخارجية.

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