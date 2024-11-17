المستشار الألماني يطالب مجموعة العشرين بمناقشة هيكلية المجتمع الدولي بعد ظهور قوى جديدة

طالب المستشار الألماني أولاف شولتس قمة مجموعة العشرين المقبلة في البرازيل بمناقشة هيكلية المجتمع الدولي في المستقبل، وذلك نظرا للأهمية المتزايدة للدول الناشئة.

وقبل مغادرته إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية للمشاركة في قمة المجموعة، قال شولتس في برلين: "هناك دول قوية جديدة ظهرت على الساحة العالمية، وهذا أمر جيد بشكل مبدئي. لكن في ضوء هذا النظام الجديد للعالم، فإن هناك الكثير من الأمور التي يتعين بالطبع إعادة مناقشتها وإعادة التفاوض بشأنها".

وأوضح السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن الهدف هو جعل هذا العالم متعدد الأقطاب عالما جيدا، مشيرا إلى أنه يتعين على سبيل المثال مناقشة قضايا التعاون داخل المؤسسات الدولية.

وتبدأ غدا الاثنين في مدينة ريو دي جانيرو الساحلية البرازيلية أعمال قمة مجموعة العشرين التي تستغرق يومين. وتتناول القمة، التي يشارك فيها رؤساء الدول والحكومات لأهم 20 دولة صناعية وناشئة، قضايا مثل مكافحة الفقر وإصلاح المؤسسات الدولية والاقتصاد العالمي.

وحول العالم متعدد الاقطاب يرى خبراء دوليون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محق عندما دعا لأن يكون العالم متعدد الاقطاب وفق مبدأ الحرية والمساواة لا أن يحكمه قطب واحد.