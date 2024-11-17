جامعة حلوان تعلن عن أعداد المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024/2025

أعلنت جامعة حلوان عن أعداد الطلاب المرشحين للاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024/2025، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين وفقًا للكشوف المبدئية 872 طالبًا وطالبة، منهم 419 طالبًا و453 طالبة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعة لشؤون الأنشطة الطلابية.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، على أهمية مشاركة الطلاب بفاعلية في العملية الانتخابية، مشددًا على ضمان الشفافية الكاملة وحرية التعبير في اختيار ممثليهم. وأضاف أن هذه التجربة الديمقراطية تُثري خبرات الطلاب وتعزز قدرتهم على ممارسة حقوقهم المشروعة، كما تساهم في تعميق انتمائهم للوطن وإعداد جيل قادر على تولي مسؤوليات القيادة في المستقبل.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الجامعة حريصة على توفير كافة الضمانات لنزاهة العملية الانتخابية وسلامة إجراءاتها.

بحيث يتم تقديم الطعون يوم الإثنين 18 نوفمبر 2024، ويتبعه فحص الطعون يوم الثلاثاء 19 نوفمبر، ثم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء 20 نوفمبر، وتنطلق الدعاية الانتخابية يوم الخميس 21 نوفمبر. وتجرى انتخابات الجولة الأولى والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 24 نوفمبر، تليها انتخابات الإعادة يوم الإثنين 25 نوفمبر، ثم انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 27 نوفمبر، وأخيرًا تختتم الانتخابات يوم الخميس 28 نوفمبر بانتخابات أمناء اللجان ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

وتدعو إدارة الجامعة جميع الطلاب للمشاركة الإيجابية في هذه الانتخابات التي تعد خطوة مهمة في تعزيز الحياة الديمقراطية الطلابية وتنمية مهارات القيادة لدى شباب الجامعة.

تتم العملية الانتخابية تحت إشراف اللواء محمد ابو شقه أمين عام الجامعة، الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب الاستاذه اميره نبيل مدير إدارة الاتحادات.