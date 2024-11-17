جامعة حلوان تنظم مسابقة "عباقرة الجامعة" في موسمها الثالث بجوائز مالية قيمة

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عباقرة جامعة حلوان
عباقرة جامعة حلوان

تنظم جامعة حلوان النسخة الثالثة من مسابقة "عباقرة الجامعة" للعام الدراسي 2024/2025، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، بمشاركة طلاب جميع الكليات وبجوائز مالية تصل إلى 20 ألف جنيه للمركز الأول.

حيث أن المسابقة تغطي مجالات معرفية متنوعة تشمل الآداب، العلوم، التاريخ، الجغرافيا، الرياضة، القدرات الذهنية، التكنولوجيا، المعلومات العامة، الفنون، واللوحات والمعالم.

وأعلنت إدارة الجامعة عن الجوائز المالية للمسابقة كالتالي:


- المركز الأول: 20،000 جنيه
- المركز الأول مكرر: 18،000 جنيه
- المركز الثاني: 16،000 جنيه
- المركز الثاني مكرر: 14،000 جنيه
- المركز الثالث: 12،000 جنيه
- المركز الثالث مكرر: 10،000 جنيه

كما أعلنت الجامعة أن باب التسجيل مفتوح للطلاب من خلال مسح رمز QR المخصص للمسابقة وتعبئة نموذج Google Form، لضمان تنظيم المسابقة بالشكل الأمثل وتحقيق أهدافها في تشجيع التميز العلمي والمعرفي بين طلاب الجامعة، وأن آخر موعد للتسجيل هو 1 ديسمبر 2024.

وتجري المسابقة تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، الاستاذ محمد السيد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، الأستاذة أميرة نبيل، مدير إدارة الاتحادات الطلابية، الدكتورة رحمة فوزي.

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