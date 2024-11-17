جناح البريد المصري بمعرض "Cairo ICT 24" يستعرض الخدمات المتقدمة والحلول الرقمية والتحديات المستقبلية

استضاف جناح هيئة البريد المصري بمعرض "Cairo ICT 24" مجموعة من الشركات من ضمنها شركة ويفز للتعرف على خدماتها المتقدمة وحلولها الرقمية، حيث يتواجد فريق من الخبراء لتقديم شروحات مفصلة حول الخدمات وتوضيح كيفية دمج هذه الحلول لتمكين الشركات من الانتقال بسلاسة إلى التحول الرقمي، حيث تعرض الشركة مجموعة شاملة من حلولها المتطورة في مجالات علم البيانات، تحليل البيانات الضخمة، الذكاء الاصطناعي، وخدمات ذكاء الأعمال، وذلك لتلبية احتياجات المؤسسات التي تسعى إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية وزيادة مرونتها الرقمية في مواجهة التحديات المستقبلية.



ومن جانبه فقد قال المهندس عمرو عصمت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ويفز: "فخورون بمشاركتنا في Cairo ICT'24 لتقديم رؤيتنا المستقبلية للابتكار الرقمي. نحن نسعى لدعم المؤسسات في رحلتها للتحول الرقمي من خلال حلول تتسم بالمرونة والكفاءة، مع التركيز على التكنولوجيا القابلة للتطوير التي تساعد في مواجهة تحديات السوق المعاصرة وتدعم النمو المستدام." وأكد عصمت على أهمية الشراكات الاستراتيجية وتكامل التكنولوجيا في تحقيق الأهداف التنظيمية.

ومن بين الحلول المتطورة التي تعرضها شركة ويفز لزائريها خدمات تخطيط وتنفيذ مستودعات البيانات المؤسسية "Enterprise DWH" وهي الخدمة التي تهدف لتزويد المؤسسات ببنية تحتية قوية لإدارة وتحليل البيانات، وتضم إعداد تصاميم هيكلية متطورة لمستودعات البيانات، تطوير نماذج البيانات، وتقديم خدمات التكامل والاختبارات النظامية لتحسين تدفق البيانات وضمان دقتها.



وهناك كذلك خدمات ذكاء الأعمال والتصور البياني "BI Visualization"، إذ تقدم ويفز حلولًا متكاملة لتصميم وتطوير التقارير ولوحات المعلومات التي تمكن الشركات من اتخاذ قرارات قائمة على بيانات دقيقة. وتتضمن هذه الخدمة جمع متطلبات الأعمال وتصميم خدمات العرض البصري لدعم رؤية الشركات واستراتيجية النمو.



بالإضافة لخدمات علم البيانات وتحليل البيانات الضخمة "Data Science and Big Data Analytics"، حيث توظف ويفز أحدث التقنيات التحليلية لتطوير نماذج تتناسب مع احتياجات الأعمال وتوفر تحليلات متقدمة تساعد في اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات، وتحقيق مستوى عالي من الفهم للعمليات التجارية والاتجاهات السوقية.

