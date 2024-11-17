نائب محافظ الإسماعيلية يتابع موقف المنطقة الصناعية غير المخططة بالقنطرة غرب

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المهندس أحمد عصام
المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا لمناقشة آخر المستجدات في موقف المنطقة الصناعية الغير مخططة بقرية البياضية بالقنطرة غرب، بحضور المستشار القانوني للمحافظة، محمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ممثل جهاز تنمية المشروعات، ممثل قطاع شمال بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، مدير عام الزراعة بالإسماعيلية، مدير عام فرع الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية، مدير التخطيط العمراني، ممثل الشئون القانونية بالمحافظة، ومدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة.

وخلال الاجتماع قرر نائب المحافظ تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التخطيط العمراني لحصر جميع المصانع القائمة بالفعل، وضعها ومساحتها وتجهيز الخرائط والإحداثيات اللازمة، بالإضافة إلى موقف المرافق والمتخللات ووضع تصور كامل للعرض على المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

وأكد "عصام" أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة أو التي تواجه مشكلة في تجديد الترخيص، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص لهم، لأهميتها في توفير فرص عمل للشباب بدلًا من أن يتم توقيع غرامات وعقوبات عليهم، وتم بحث الوضع الحالي للمصانع ومناقشة آليات تقنين الأوضاع وحصر جميع الأنشطة المقامة وأنواعها والعمالة بها وتحديد المساحات الفعلية لمخاطبة الجهات المختصة لحل جميع مشكلات الوضع القائم.

وأكد عصام أن عملية تقنين الأوضاع لا تستهدف الدولة من ورائها فرض ضرائب جديدة على صغار المستثمرين فهي ليست من أجل المحاسبة، ولكن لتحسين وضع مصانعهم وزيادة إنتاجهم ورفع معدلات مساهمتهم في الصادرات.

نائب محافظ الاسماعيلية المنطقة الصناعية القنطرة غرب البياضية

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