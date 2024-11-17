وزير الإسكان: استرداد وإزالة التعدي عن مساحة 168 فدانا بمدينة سفنكس الجديدة

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة سفنكس الجديدة شن حملة لإزالة التعديات واسترداد الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في نطاق مدينة سفنكس الجديدة، أسفرت عن إزالة التعدي واسترداد الأراضي بمساحة ( ١٦٨.٤٨ فدان ) غرب طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي على محور سفنكس.



وأكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة نحو التعديات على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإزالة الظواهر العشوائية بمختلف صورها.

وأوضح المهندس أحمد ابراهيم أنور، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أن المساحة المذكورة آلت ملكيتها للجهاز بموجب قرار رقم ٨٨١ بتاريخ ١٣/١١/٢٠٢٤ بإعادتها إلى جهاز المدينة.



وشدد رئيس الجهاز على اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة لردع آية جهات أو أفراد تقوم بالترويج لبيع الأراضي المملوكة للدولة والمتعدى عليها للحفاظ على أملاك الدولة، وحقوق الأفراد والمواطنين.