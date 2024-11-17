ضبط بـ 45 جرام هيروين.. المشدد 6 سنوات لـ صاحب فاترينة يبيع المخدرات بـ حرفيين بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن المشدد 6 سنوات لـ صاحب فاترينة يبيع المخدرات بـ حرفيين بورسعيد.



وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 22 من شهر 4 من عام 2024، والمتهم فيها و ن ف ا ويبلغ من العمر 46 عاما، ويعمل صاحب فاترينا بمنطقة حرفيين الزهور، حيث أحرز المتهم بقصد الاتجار جوهرا مخدرًا للهيروين، وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض مطواة.



وشهد محمد سمير المكاوي رائد شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه بضبطه للمتهم بإذن من النيابة العامة انتقل رفقة الضابط محمد أحمد حسن الرفاعي إلى مكان تواجد المتهم فضبطه محرزا حقيبة تحتوي على 3 أكياس لجوهر الهيروين المخدر، وعدد 134 لفافة لذات الجوهر، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض مطواة قرن غزال، وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول، وبمواجهته أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف للاتصال بالعملاء، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.



وثبت معمليا أن الـ 3 أكياس بداخلهم مادة ينية اللون للهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وتزن 19 جرام، والـ 134 لفافة بداخلهم مادة الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وتزن 36 جرامات.



حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات ومصادرة المضبوطات، وغرامة 100 ألف جنيها، وألزمته المصاريف الجنائية.