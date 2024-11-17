وكيل تموين الإسكندرية يقود حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق وحماية المستهلك

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قام اليوم المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية يرافقه الأستاذ جمال عمار وكيل المديرية والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، وأحمد عبد الحميد مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية، وباكينام مصطفى و سالي أنور مفتشين الإدارة، والدكتور عبد الله عثمان مدير إدارة الرقابة بالمديرية، وأماني حلمي رئيسة قسم صيانة الحبوب، خالد عوض مفتش الإدارة، وأحمد عبد الرحيم مدير المكتب الفني ومحمد عادل مدير إدارة تموين وسط  وأحمد علي رئيس الرقابة لإدارة وسط والدكتورة هيام حمدي مفتشة الإدارة بحملات مكبرة على الأنشطة التموينية المختلفة والأسواق

وشن  "حرز الله"  حملات  مرافقة له بالمرور والتفتيش على السلاسل التجارية والمحلات الكبرى والمجمعات الاستهلاكية لمتابعة أسعار البيض المسعر حيث تباع الكرتونة للمواطنين  بمبلغ لا يزيد عن ١٥٠ جنيها للكرتونة حسب النوع، ومتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية مثل الزيوت والأرز والمكرونات والسكر  و الدقيق والألبان ومنتجاتها، وكذلك الخضر والفاكهة.

وقامت حملات  أخرى بالمرور والتفتيش على المخابز البلدية والأسواق  والتى نتج عنها تحرير عدة مخالفات أسفرت عن الآتي:

تحرير عدد 9 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن

تحرير عدد 14 محضر لمخالفات متنوعة بالمخابز البلدية

تحرير محضر بيع اسطوانات بوتاجاز تجارية بسعر ازيد

تحرير محضر حيازة زيوت شيشة الكترونية مجهولة المصدر وتم التحفظ على 142 علبة

تحرير محضر لمنشأة دون ترخيص

تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد

تحرير عدد 16 محضر عدم اعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

تحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية

واختتم حرز الله جولاته  بتصريحات، قائلًا "أن رجال التموين تتواجد باستمرار بالاسواق لضبط آليات السوق ونتابع حركة وتداول الدقيق البلدي المدعم حتى لا يتسرب الدعم لغير مستحقيه ونتابع المواد البترولية لعدم تسريبها للسوق السوداء كما نتابع السلع المسعرة ونحمي المواطنين من السلع المجهولة المصدر والغش التجاري.

 

 

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