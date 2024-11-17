استشهاد جنديين لبنانيين جراء غارة إسرائيلية على نقطة لهم جنوب البلاد

أفاد مصدر عسكري لـ RT بمقتل جنديين على الأقل وإصابة آخر إصابة حرجة في صفوف الجيش اللبناني جراء غارة إسرائيلية على مركز للجيش في الماري جنوب لبنان.

وأكد الجيش اللبناني في بيان مقتل عسكريين نتيجة استهداف إسرائيلي مركزا للجيش بشكل مباشر في بلدة الماري.

وذكر المراسل أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف نقطة للجيش اللبناني على تلة الماري بقضاء حاصبيا.

من جهتها قالت قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" إن قوة تابعة لها تعرضت لإطلاق نار في بلدة معركة جنوب لبنان دون تسجيل إصابات.

في غضون ذلك، أفادت مراسلتنا بأن طائرة مسيرة إسرائيلية أغارت على مركز الدفاع المدني في الهيئة الصحية في بلدة حناويه جنوب لبنان ما أدى إلى مقتل مسعف وإصابة اثنين آخرين بجروح.

هذا، وكثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على مختلف المناطق اللبنانية خلال الأيام الأخيرة لا سيما على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأشارت مراسلتنا بأن الطيران الحربي شن موجات عدة من الغارات على الضاحية واغتال بغارة على منطقة رأس النبع المسؤول الإعلامي في حزب الله محمد عفيف.

وتزامن ذلك، مع معارك تدور في قرى الشريط الحدودي لا سيما في بلدة شمع وبنت جبيل وعيناتا، حيث تدور اشتباكات عنيفة ومن مسافة الصفر بين القوات الإسرائيلية التي تحاول التقدم وعناصر حزب الله.