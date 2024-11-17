نائب محافظ الدقهلية يشهد تسليم أجهزة طبية لمستشفى أجا بتكلفة 5 مليون جنيه

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نائب محافظة الدقهلية
نائب محافظة الدقهلية

 شهد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية  اليوم، تسليم دفعة من الأجهزة الطبية الحديثة إلى مستشفى أجا المركزي بتكلفة 5 مليون جنيه، بحضور الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة.

وأكد نائب محافظ الدقهلية أن توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية يأتي مساهمة من وزارة البترول في إطار العمل التنموي لدعم وتطوير مستشفى أجا في تقديم أفضل الخدمات للمرضى وتحسين مستوى الرعاية الصحية.

وتفقد نائب محافظ الدقهلية عددا من أقسام المستشفى ومتابعة عمل الأجهزة الطبية والتي تضمن توفير بعض احتياجات المستشفى لرفع مستوى الأداء الطبي لصالح المواطنين.

من جهته أوضح وكيل وزارة الصحة أن تكلفة الأجهزة والمعدات بلغت 5 مليون جنيه تشمل 3 ماكينات غسيل كلوي،وجهاز مزارع الدم بمستلزماته، تطوير وتجديد وحدة تنقية المياه الخاصة بالغسيل الكلوي، أعمال صيانة ودهانات داخل المستشفى، بالاضافة إلى شراء بعض الأثاثات اللازمة للفريق الطبي وغرف المرضى.

 

كما شهد تسليم الأجهزة لمستشفى أجا،المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة أجا،النائبة ايه فتى الشركة القابضة للغازات ايجاس،المحاسب علي طوبار، المهندس وليد الأعصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب،المهندس مدحت شعبان مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية،المهندسة ياسمين نجيب،الأستاذة فاطمة ابراهيم ممثلتين عن وزارة البترول.

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