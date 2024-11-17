محافظ الدقهلية يفقد وحدة طب الأسرة ومدرسة بالاحمدية في شربين...صور

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جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأحد بزيارة قرية الأحمدية بمركز شربين، حيث تفقد وحدة طب الأسرة ضمن مبادرة حياه كريمه والتقي بالأطقم الطبية والمواطنين المترددين علي الوحدة، ووجه للعاملين بضرورة الحفاظ علي هذا الصرح الطبي المتميز، مشيرًا إلي أن مبادرة حياة كريمة غيرت وجه الحياه لأهلينا في القري.


وتفقد " المحافظ " مدرسة حسين خضير الثانويه المشتركه ومدرسة حلمي النفراوي الابتدائيه لمتابعة سير العمليه التعليميه

 

 والتقي بالطلاب وأجري حوارًا معهم وحثهم علي الجد والمذاكره والمثابرة وتحمل الصعاب من أجل تحقيق النجاح وطموحاتهم وامانيهم مشيرًا إلي أنه ليس هناك نجاح دون تعب وليس هناك دون فشل.


والتقي  " مرزوق " بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم ووجه بدراستها وحلها من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية.


ووجه " المحافظ " لرئيس المدينة ونوابه ورئيسة الوحده المحليه بتكثيف أعمال النظافه بالقريه ووضع صناديق للقمامة، كما وجه لمدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبه بالمحافظه بسرعة التنسيق والتعاقد مع احدي الجمعيات الأهلية لتولي عملية الجمع المنزلي من المنازل من أجل الحفاظ علي النظافه العامه وعدم إلقاء القمامة في المجاري المائيه، وكلف مدير إدارة المتابعة بالمحافظة بمتابعة مستوي النظافه بالقريه.


كما كلف  " مرزوق " لوكيل وزارة الزراعه بصرف الأسمدة الكيماويه للمزارعين بالتساوي الغير مخالفين للدوره الزراعيه، وسرعة صرف الأسمدة الخاصه باحد المزارعين بعد أن التقي به واستمع إلى شكوته من تأخر صرف الأسمدة الخاصه بأرضه، ووجه لمدير المتابعة بالمحافظه بمتابعة عملية صرف الأسمدة بالجمعيه.


وايضا كلف " المحافظ " مدير المتابعة بالمحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب لصيانة خط مياه الشرب الرئيسي بجوار كوبري القريه حفاظًا علي مياه الشرب وعدم اهدارها.


كما وجه مرزوق " لمسئولي شركة الغاز بسرعة تركيب عدادات الغاز الطبيعي للمنازل والوحدات السكنيه بالقريه التي تم الانتهاء من توصيل الغاز إليها  .

جولة المحافظ

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