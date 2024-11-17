محافظ الدقهلية يتفقد الأعمال النهائية بمحطة مياه الشرب رأس الخليج بشربين

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأحد الأعمال النهائية بمحطة مياه الشرب برأس الخليج التابعة لمركز شربين ضمن مبادرة حياه كريمه والمقامة علي مساحة 5 فدان.



جاء ذلك بحضور المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهليه، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحه، واستشاري المشروع، والشركه المنفذة للأعمال.



وأوضح " مرزوق " بأن المحطة تم تصميمها لتنتج 34 الف متر مكعب مياه يوميا علي مرحلتين، تم إنشاء المرحله الاولى منها وجاري تشغيلها والمرحلة الثانية سيتم إنشائها في التوسعات المستقبليه.



وأشار " المحافظ " إلى إنه جاري الانتهاء من المرحلة الأولي وتشغيل المحطة تجريبيا قبل نهاية شهر ديسمبر 2024 بطاقة إنتاجية 17 الف متر مكعب يومي والتي ستعمل علي حل مشكلة ضعف وقطع المياه بعدد كبير من قري شربين.

وأمر اللواء " مرزوق " بسرعة الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي للمحطة للبدء في أعمال التشغيل التجريبي، وأخذ عينات المياه وتحليلها بالمعامل المركزيه التابعة لمديرية الصحه للتأكد من جودة المياه قبل ربطها بالشبكه.



كما أشار " المحافظ " إلى أن محطة مياه رأس الخليج سوف تخدم 3 وحدات قرويه وتوابعهم وهم ( رأس الخليج - ابو جلال - كفر الترعه القديم )، مشيرًا إلي أنه سيتم ربط المحطه علي الشبكه الموحده لمياه شربين.

جانب من الجولة

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