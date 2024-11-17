تفاصيل إنهاء طالب حياته غرقًا بنهر النيل في البدرشين

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تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق في إنهاء طالب حياته غرقًا بنهر النيل في البدرشين

عدم وجود شبهة

وكشفت التحقيقات، بعدم وجود شبهة جنائية في مصرع شاب غرقا بنهر النيل.

غرق شاب
 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بغرق أحد الأشخاص في نهر النيل، في البدرشين.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ  وتبين أن شاب تم تحديد هويته، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة في نهر النيل، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.ه

الإجراءات القانونية أحد الأشخاص رجال الانقاذ النهري طالب عدم وجود شبهة جنائية

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