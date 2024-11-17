صعق كهربائي.. تفاصيل مصرع شخص أثناء عمله في أكتوبر

باشرت نيابة الجيزة، التحقيق في مصرع عامل بصعق كهربائي في أكتوبر، وتبين بعدم وجود شبهة جنائية



صعق كهربائي

وكشفت التحقيقات، أن الشخص أصيبا بصعق كهربائي مما أسفر عن وفاته، وتبين بعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة

مصرع شخص

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شخص داخل عمله في أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن الشخص أصيب بصعق كهربائي، مما أسفر عن وفاته في الحال

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.