قرار من النيابة بشأن واقعة محاولة اغتصاب طفلة حلوان

قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس سائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة محاولة التعدي الجنسي على طفلة خلف جامعة حلوان.

كما طالبت النيابة توقيع الكشف الطبي للمجتي عليها لبيان حقيقة التعدي عليها من عدمه، وتفريغ كاميرات المراقبة لبيان ملابسات الحادث.



وقد استمعت نيابة حلوان الجزئية، إلي اقوال طفلة في واقعة محاولة اغتصابها، وقالت إن عمرها 8 سنوات، وأنها استوقفت المتهم وهو سائق توك توك للركوب معه لذهابها لشراء مستلزمات المنزل، ولكنه غير مسار الطريق واستدرجها خلف جامعة حلوان، وحاول إمساكها والتعدي عليها جنسيًا إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبطه بعد صراخها.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الامنية من القبض على المتهم بمساعدة الأهالي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.