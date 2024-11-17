قرار من النيابة بشأن واقعة محاولة اغتصاب طفلة حلوان

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

قررت  نيابة حلوان الجزئية، حبس سائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة محاولة التعدي الجنسي على طفلة  خلف جامعة حلوان.

 

كما طالبت النيابة توقيع الكشف الطبي للمجتي عليها لبيان حقيقة التعدي عليها من عدمه، وتفريغ كاميرات المراقبة لبيان ملابسات الحادث.


وقد استمعت نيابة حلوان الجزئية، إلي اقوال طفلة في واقعة محاولة اغتصابها، وقالت إن عمرها 8 سنوات، وأنها استوقفت المتهم وهو سائق توك توك للركوب معه لذهابها لشراء مستلزمات المنزل، ولكنه غير مسار الطريق واستدرجها خلف جامعة حلوان، وحاول إمساكها والتعدي عليها جنسيًا إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبطه بعد صراخها.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الامنية من القبض على المتهم بمساعدة الأهالي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.

اغتصاب طفلة حلوان سائق توك توك حلوان

مواد متعلقة

تأجيل استئناف عصام صاصا وشقيقه لجلسة 17 ديسمبر

تأجيل نظر استئناف المتهم بقتل اللواء اليمنى على حكم إعدامه
Elfagr.org

الأكثر قراءة

[1-1] مشاهدة مباراة الجزائر وليبيريا لايف اليوم: القنوات الناقلة والتفاصيل الكاملة

"جاري الآن" يلا شوت الآن.. مباراة توجو وغينيا الاستوائية، مشاهدة بث مباشر لـ تصفيات أمم إفريقيا 2025

الأهلي يجدد عقد نجم الفريق لمدة موسمين حتى 2027

ألفت عمر بمهرجان القاهرة السينمائي لعرض "موعد مع الماضي"

فرجاني ساسي يترقب قرار المحكمة الرياضية بشأن مستحقاته المتأخرة من الزمالك

بسبب رسالة.. داليا البحيري تتصدر التريند

"بيلبورد" توثق رحلة نجاح الملحن مدين بعد دخول شيرين موسوعة جينيس بأغنية «كلام عنيه»

لأول مرة.. محمد الشرنوبي وأسماء جلال يجتمعان في ديو غنائي