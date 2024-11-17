آخر تطورات إصابة زيزو وموقفه من اللحاق بمباراة المصري في الدوري

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، مشاركة أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الوسط، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

آخر تطورات إصابة زيزو وموقفه من اللحاق بمباراة المصري

جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي والعلاجي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي عاني منها وكانت عبارة عن مزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية.

وشارك "زيزو" في الفقرة البدنية والتأهيلية، بالإضافة إلى المشاركة في تدريبات الكرة بشكل تدريجي ضمن البرنامج الموضوع بالتنسيق بين الجهاز الفني والطبي، بعد تعافية من الإصابة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على منح اللاعب العديد من التعليمات الفنية الخاصة، وقام الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق بمتابعة حالة اللاعب في التدريبات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.