"حمادى" يشارك في ندوة بناء الأسرة أساس العمران بمنطقة سوهاج الأزهرية

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أرشيفية
أرشيفية

شارك الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الأحد، بحضور الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج وفضيلة الأستاذ الدكتور عباس شومان، رئيس اللجنة العليا للمصالحات، وفضيلة الدكتور حسن يحيى، الأمين المساعد للَّجنة العُليا لشئون الدعوة، في ندوة «بناء الأسرة أساس العمران» ضمن فعاليات الأسبوع الثالث للدعوة الإسلامية، والذي تنظمه اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع جامعة سوهاج.

وينظم مجمع البحوث الإسلامية الأسبوع الثالث للدعوة بعنوان: (الدِّين والعمران.. معطيات ودلالات) بالتعاون مع جامعة سوهاج في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتكثيف البرامج والفعاليات الدعوية والتوعوية؛ بما يحقِّق دَور الأزهر ورسالته الدعوية والتوعوية، وذلك بإشراف: فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

وتاتي فعاليات الأسبوع الثالث للدعوة الإسلامية بمشاركة نخبة من علماء الأزهر الشريف، في إطار مبادرة الرئاسية«بداية جديدة لبناء الإنسان ».

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