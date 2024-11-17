حقيقة مفاوضات مانشستر يونايتد لضم بول بوجبا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، حقيقة ما يتردد حول وجود مفاوضات من مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، خلال الفترة الحالية.

وكان قد أعلن يوفنتوس الإيطالي عبر موقعه الرسمي منذ أيام قليلة عن فسخ التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا بالتراضي.

وتعرض بول بوجبا لعقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات، بسبب إيجابية عينة فحص المنشطات، وتم تخفيض العقوبة عليه إلى 18 شهرا.

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فابريزيو ينفي وجود مفاوضات من جانب اليونايتد لضم بوجبا

ونفى فابريزيو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، وجود أي مفاوضات من جانب الفريق الإنجليزي بشأن ضم بول بوجبا، مؤكدا بأن الشائعات المتداولة في هذا الشأن لا أساس لها من الصحة.

وأكد أن لاعب وسط منتخب فرنسا يتدرب حاليًا في مدينة ميامي الأمريكية، وبمجرد توقيعه لنادٍ جديد، سيكون بول جاهزًا للذهاب والتدريب هناك.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى وجود مفاوضات من جانب أولمبيك مارسيليا لضم بول بوجبا البالغ من العمر 31 عاما، لتعزيز مركز الوسط.
 

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