عاجل.. محمد صلاح يرفض المقارنة مع مرموش لهذا السبب

الفجر الرياضي
محمد صلاح
محمد صلاح

علق محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي على تألق زميله عمر مرموش مع نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني.

صلاح: لا أريد المقارنة بيني وبين مرموش

وقال محمد صلاح في تصريحات بشأن مرموش: "لا أريد أن تتم المقارنة بينه وبيني، سيؤدي ذلك إلى وضعه تحت الكثير من الضغط".

وأردف: "اعتدنا أن اللاعب الذي يفشل فى نادي أوروبي يعود من جديد، لذلك كان الموضوع بالنسبة لي صعبًا".

وواصل: "اللعب فى الخارج لا يكتب عنه شيء فى الصحف ولكن عربيًا الصحف تكتب بشكل يومي والوطن العربي لا فرق فيه يين المواهب عربي وأوروبي".

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وأتم: "لذلك يجب علينا دعم المواهب دائمًا لرؤية نجوم جديدة".

يذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهة بوتسوانا في الجولة السادسة من دور المجموعات لتصفيات أمم إفريقيا مساء الثلاثاء القادم.

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