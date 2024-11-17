عاجل.. محمد صلاح يرفض المقارنة مع مرموش لهذا السبب

علق محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي على تألق زميله عمر مرموش مع نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني.

صلاح: لا أريد المقارنة بيني وبين مرموش

وقال محمد صلاح في تصريحات بشأن مرموش: "لا أريد أن تتم المقارنة بينه وبيني، سيؤدي ذلك إلى وضعه تحت الكثير من الضغط".

وأردف: "اعتدنا أن اللاعب الذي يفشل فى نادي أوروبي يعود من جديد، لذلك كان الموضوع بالنسبة لي صعبًا".

وواصل: "اللعب فى الخارج لا يكتب عنه شيء فى الصحف ولكن عربيًا الصحف تكتب بشكل يومي والوطن العربي لا فرق فيه يين المواهب عربي وأوروبي".

وأتم: "لذلك يجب علينا دعم المواهب دائمًا لرؤية نجوم جديدة".

يذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهة بوتسوانا في الجولة السادسة من دور المجموعات لتصفيات أمم إفريقيا مساء الثلاثاء القادم.