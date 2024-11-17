عاجل - مصر تعتمد تقنية ترميز البطاقات: نقلة نوعية في الدفع الإلكتروني

شهدت مصر اليوم الأحد، 17 نوفمبر 2024، دخولها عصرًا جديدًا من التحول الرقمي من خلال استخدام تقنية ترميز البطاقات عبر الهاتف المحمول. وتم إجراء أول تجربة حية لإتمام عملية شراء باستخدام هذه التقنية في إطار معرض ومؤتمر Cairo ICT 24، مما يعكس توجه الدولة نحو دعم التحول للاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية.

التجربة الأولى لتقنية ترميز البطاقات في مصر

خلال افتتاح فعاليات معرض Cairo ICT 24، استعرض البنك المركزي المصري تجربة حية لإتمام عملية شراء باستخدام منصة ترميز البطاقات. وأوضح المهندس إيهاب نصر، وكيل محافظ مساعد بقطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي، كيفية عمل التقنية التي تتيح إجراء المعاملات المالية عبر التطبيقات الذكية على الهواتف المحمولة.

هذه الخطوة جاءت بعد اعتماد البنك المركزي في فبراير 2023 القواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع، بما يتماشى مع رؤية مصر لدعم الاقتصاد الرقمي.

ما هي تقنية ترميز البطاقات؟

ترميز البطاقات هو تقنية متقدمة تُستخدم لتسجيل بطاقات الدفع على تطبيقات الهواتف الذكية، مما يتيح للعملاء إجراء المعاملات المالية بطرق آمنة وسهلة. تشمل المزايا:

الدفع اللاتلامسي: يمكن إتمام عمليات الشراء عبر نقاط البيع الإلكترونية. الشراء عبر الإنترنت: بشكل آمن وسريع باستخدام الهواتف الذكية. تعزيز الأمان: من خلال استبدال معلومات البطاقة الأصلية برمز مشفر.

مواصفات نقاط البيع الإلكترونية

حدد البنك المركزي مواصفات قياسية لنقاط البيع الإلكترونية لدعم التقنية الجديدة، بما في ذلك:

العمل في المناطق النائية.

ضمان السرعة والأمان في تنفيذ المعاملات.

زيادة أعداد نقاط البيع الإلكترونية في جميع المحافظات، حيث وصلت إلى 1.2 مليون نقطة بيع بحلول العام الجاري.

فوائد ترميز البطاقات للعملاء والبنوك

للعملاء: تسهيل الدفع وتقليل الحاجة للنقد مع ضمان أعلى درجات الأمان.

تسهيل الدفع وتقليل الحاجة للنقد مع ضمان أعلى درجات الأمان. للبنوك: تقليل التكاليف التشغيلية وتمكين رقمنة بطاقات الدفع بأنواعها المختلفة.

تقليل التكاليف التشغيلية وتمكين رقمنة بطاقات الدفع بأنواعها المختلفة. للدولة: تعزيز التحول نحو مجتمع غير نقدي وزيادة الشمول المالي.

إطلاق خدمات جديدة في السوق المصري

تأتي تقنية ترميز البطاقات كجزء من عدة مشروعات أطلقها البنك المركزي لتعزيز المدفوعات الرقمية، مثل:

محافظ الهاتف المحمول: التي بلغت 39.4 مليون حساب.

التي بلغت 39.4 مليون حساب. شبكة المدفوعات اللحظية (Instapay): لتسهيل التعاملات المالية.

لتسهيل التعاملات المالية. رمز الاستجابة السريع (QR Code): تم نشر نحو 762 ألف رمز بنهاية 2023.

مستقبل الاقتصاد الرقمي في مصر

مع تفعيل تقنية ترميز البطاقات، يُتوقع زيادة كبيرة في عدد المعاملات الرقمية وتقليل الاعتماد على النقد. هذا التطور يعكس الجهود الحثيثة لتعزيز الابتكار في القطاع المالي وتوفير حلول مبتكرة تلبي متطلبات العملاء المتزايدة.