عمره 70 عاما.. المشدد 3 سنوات لـ تاجر ملابس عرض الحشيش المخدر علي ضابط بـ مكافحة المخدرات ببورسعيد

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عمره 70 عاما.. المشدد
عمره 70 عاما.. المشدد 3 سنوات لـ تاجر ملابس عرض الحشيش المخد

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالمشدد 3 سنوات لمتهم عرض الحشيش المخدر علي ضابط شرطة فضبطه.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 16 من شهر يوليو عام 2024 بدائرة قسم المناخ بمحافظة بورسعيد، والمتهم فيها ا م ا ا ويبلغ من العمر 70 عاما، ويعمل تاجر ملابس، ومقيم بمنطقة الروضة والحميدي بحي العرب ببورسعيد، حيث أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا للحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض مطواة قرن غزال.


وشهد محمد أحمد حسن الرفاعي مقدم شرطة ورئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببورسعيد، بأنه حال مروره الأمني بالطريق العام ابلغه مصدره السري باتجار المتهم في المواد المخدرة، فانتقل إلى حيث ارشده ودار بينهما حديث على إثره عرض المتهم عليه قطعة لجوهر الحشيش المخدر فضبطه محرزا 18 كيس لذات الجوهر، وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعتين لذات الجوهر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وسلاح ابيض مطواة قرن غزال، وبمواجهته أقر باحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف للاتصال بالعملاء، والسلاح الابيض للدفاع عن تجارته.


وثبت معمليا أن المضبوطات عبارة عن 21 قطعة للحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، ووزنت 178 جرامات و7 من 10 من الجرامات، وسلاح ابيض مطواة به آثار لمادة بنيه اللون تحوي الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

 

حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وغرامة 50 الف جنيها، ومصادرة المخدر المضبوط، والزمته المصاريف الجنائية.

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