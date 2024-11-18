رئيس حي ثانً المنتزه تتفقد فعاليات مبادرة "بداية" للتنمية البشرية

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جانب من جولة رئيس
جانب من جولة رئيس حي المنتزة ثان

تفقدت الدكتور رباب مدني، رئيس حي ثان المنتزة، فعاليات مبادرة "بداية" للتنمية البشرية، اليوم، الأحد،  بالمركز التكنولوجي التابع للحي، وشملت الجولة متابعة حملة "100 مليون صحة"، وحرصت مدني  على مناقشة ممثلي إدارة التوعية بشركة مياه الشرب حول مدى مشاركتهم في المبادرة،

وأبدت اهتمامًا بقياس تفاعل المواطنين مع الخدمات المقدمة، ومستوى وعيهم بأهداف المبادرة التي تخدم جميع الفئات العمرية.

وتضمنت فعاليات المبادرة ندوات توعوية قدمتها وحدة تكافؤ الفرص ومركز معلومات التنمية المحلية بالحي، إلى جانب مشاركة فعالة من إدارة التثقيف الصحي وشركة الصرف الصحي.

‏ وسلطت هذه الفعاليات الضوء على أهداف المبادرة التي تسعى إلى توفير الخدمات وفرص العمل، مع التركيز على محاور التنمية الصحية والتعليمية والرياضية.

وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية متكاملة لتحسين جودة الحياة وتعزيز الوعي المجتمعي بالمبادرات التنموية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بمحافظة الإسكندرية.

 

 

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