بسبب أولادها.. هنا شيحة تتصدر التريند

تصدر اسم الفنانة هنا شيحة محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعدما احتفلت بتخرج نجلها آدم من جامعة كوفنتري الإنجليزية، وحصوله على درجة الليسانس في الآداب مع مرتبة الشرف الأولى في الإعلام الرقمي.

سبب تصدر هنا شيحة التريند

وشاركت هنا شيحة صور من احتفالها بنجلها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث ظهرت ونجلها آدم يقبلها وسط سعادة غامرة من هنا، والتقطت العديد من الصور التذكارية معه، علقت: "لحظة فخر كبيرة في حياتي، ساحقة وعاطفية للغاية، أتذكر كل رحلة ادم، منذ أن كنت طفلًا صغيرًا حتى هذه اللحظة، محادثتنا، ذكرياتنا، معاركنا، ومع ذلك فإن حبنا يتغلب دائمًا على صراعاتنا"

هنا شيحة تحتفل بتخرج ابنها

واضافت هنا شيحة:" أنا فخورة جدًا بأن أكون والدتك، وأن أكون العمود الفقري لك، والداعم الأول لك، لا يمكنني أن أكون أكثر امتنانًا، شاكرًا لرحلتنا، شكرًا لك يا ادم لكونك ابني، أنت تعطي معنى لكل ما أفعله في الحياة، أنت أكبر إنجازاتي في الحياة".

أحدث أعمال هنا شيحة

ومن ناحية اخري، تشارك هنا شيحة تشارك ببطولة مسلسل "منتهي الصلاحية" ويشاركها البطولة الفنان محمد فراج ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال هنا شيحة

وكان آخر أعمال هنا شيحة هو مسلسل "ما تيجي نشوف" عام 2023 وسط مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم نهى عابدين، نبيل عيسى، ملك قورة، طارق صبري، إسلام جمال، والمسلسل مقتبس من كتاب "55 مشكلة حب" وقام بكتابة السيناريو عمرو محمود ياسين، إخراج محمد حمدي الخبيري، كما عرض لها مسرحية "ميمو" بطولة النجم أحمد حلمي بنفس العام.

زواج هنا شيحة من فوزي العوامري

تزوجت الفنانة هنا شيحة قبل أن تكمل عامها الـ20 من مهندس الديكور الشهير فوزي العوامري، في بداية حياتها الفنية حيث تعرفت عليه أثناء عمله مع شقيقتها حلا شيحة في فيلم «السلم والثعبان» في عام 2001، وأنجبت نجلها الأول آدم في 2002، ثم نجلها الأصغر مالك في 2005، وذلك قبل أن تنتهي الزيجة بالانفصال عام 2008.