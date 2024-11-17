عاجل.. جوميز ينفي وجود حسابات له على منصات التواصل الاجتماعي

قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه لا يمتلك أي حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

جوميز ينفي وجود حسابات رسمية له

يأتي ذلك ردًا على صورة منتشرة لحساب وهمي يحمل اسم المدير الفني البرتغالي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وأكد المدير الفني أنه لا يمتلك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وحذر الجميع من التعامل مع أي حسابات وهمية تحمل اسمه.

وأضاف جوميز أن تصريحات له تكون عبر الحسابات الرسمية للنادي، والمؤتمرات الصحفية واللقاءات التليفزيونية فقط.