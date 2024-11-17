بسبب إقامة جبرية.. هنا الزاهد تتصدر التريند

تصدرت الفنانة هنا الزاهد محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب إعلان منصة watch it عرض مسلسلها الدرامي الجديد "إقامة جبرية"، مطلع شهر ديسمبر المقبل، وذلك عقب انتهاء حلقات مسلسل "٦ شهور".

سبب تصدر هنا الزاهد التريند

تجسد هنا الزاهد دور صيدلانية تلجأ للطب النفسى بعد وفاة زوجها وذلك ضمن أحداث مسلسل إقامة جبرية الذى تقوم ببطولته ومقرر عرضه على منصة watch it خلال شهر ديسمبر المقبل.

أبطال مسلسل "إقامة جبرية"

ويشارك في بطولة مسلسل "إقامة جبرية" بجانب هنا الزاهد كل من صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعايدة رياض، والعمل من تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج.

قصة مسلسل إقامة جبرية

يتكون مسلسل إقامة جبرية من 10 حلقات، وتدور أحداث العمل في إطار درامي اجتماعي نفسي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال، وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية، وهي أم محمد الشرنوبي، الذي يظهر بدور بطل العالم في السباحة.

أعمال هنا الزاهد المنتظرة

ومن ناحية اخري، تنتظر هنا الزاهد طرح فيلم "رى ستارت" مع تامر حسنى، فى موسم عيد الفطر السينمائى 2025، ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين هنا الزاهد وتامر حسنى فى السينما.

وايضا تواصل تصوير فيلم الشاطر الذى يجمعها بالنجم أمير كرارة للمرة الأولى، ومن تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندى وتدور أحداثه فى إطار أكشن كوميدى لعرضه فى دور العرض خلال عام 2025.

وكان اخر اعمال هنا الزاهد مع تامر حسني هو فيلم "بحبك" الذى تم عرضه فى عام 2022 وكان من تأليف وإخراج تامر حسنى فى أولى تجاربه، فيما كانت لهنا الزاهد تجربة درامية مع تامر حسنى فى بداياتها الفنية، وذلك خلال مسلسل "فرق توقيت" عام 2014.